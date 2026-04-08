Miércoles 08 de Abril
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Dos jugadores de Boca llegan tocados y están en duda ante Independiente

Tras el triunfo en la Copa Libertadores, dos futbolistas terminaron con molestias y podrían perderse el clásico ante Independiente.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Dos jugadores del Boca de Úbeda salieron tocados y son duda para el clásico con Independiente. (Fotobaires)

Boca encendió las alarmas de cara al clásico ante Independiente, ya que dos de sus jugadores terminaron con molestias físicas tras el triunfo 2-1 frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores.

Se trata de Marcelo Weigandt y Miguel Merentiel, quienes finalizaron el partido en Chile con distintas dolencias y quedaron en duda para el próximo compromiso. 

En el caso de Weigandt, el lateral sufrió una fuerte infracción durante el primer tiempo que le generó molestias en la rodilla derecha. Si bien pudo continuar en cancha, fue reemplazado en el complemento y en las horas posteriores presentó inflamación en la zona.

Por su parte, Merentiel sintió dolor en el pubis durante el entretiempo, lo que obligó a su salida anticipada. El propio entrenador Claudio Úbeda explicó que esa molestia fue el motivo del cambio, lo que genera incertidumbre sobre su presencia en el clásico. 

Ambos futbolistas son piezas importantes en el equipo, por lo que su posible ausencia representa una preocupación para el cuerpo técnico.

En este contexto, las próximas horas serán clave para evaluar su evolución física. Los entrenamientos definirán si podrán estar disponibles o si el entrenador deberá realizar modificaciones en el equipo para enfrentar a Independiente.

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