Dos mujeres prestaron US$100.000 a Adorni con garantía hipotecaria sobre su departamento anterior

La declaración jurada del jefe de Gabinete, presentada ante la Oficina Anticorrupción correspondiente a ese año, registra dos millonarias deudas contraídas por el funcionario con dos mujeres de apellido Cancio. Según consta en el documento, Adorni informó un pasivo de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio, consignando que la obligación fue tomada en dólares, y una deuda adicional de 7.740.000 pesos con Cancio.

Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal y se desempeñó hasta diciembre de 2021 como jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial. La identidad de la segunda acreedora, identificada únicamente como Cancio, no fue precisada en el documento.

La información se conoce horas después de que el presidente Javier Milei organizara una reunión de Gabinete en la que brindó un apoyo explícito a Adorni y les pidió a todos los ministros que coordinen con él sus próximos proyectos. El respaldo presidencial ocurre en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el fiscal Gerardo Pollicita.

En el Registro de la Propiedad, la compra del departamento ubicado en la avenida Asamblea, frente al Parque Chacabuco, figura como efectuada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y su cónyuge, Angeletti, con un precio declarado de 105.000 dólares. Ese departamento se encuentra actualmente en venta, pero aún figura como propiedad del matrimonio. La escribana que intervino en esa operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua en 2024 y del departamento de Caballito el año pasado.

El fiscal Pollicita citó a declarar a Nechevenko este miércoles como testigo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía le solicitó además a la escribana todos los documentos vinculados a las operaciones en las que hayan intervenido Adorni o su esposa, lo que permitirá conocer, entre otros aspectos, los pagos a los que se obligó el funcionario para saldar las deudas que asumió y garantizó con hipotecas.

La Nación reveló la semana pasada que el jefe de Gabinete había escriturado en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados con cochera en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, y que las anteriores dueñas de la propiedad le habían prestado 200.000 dólares, casi el 90 por ciento del precio registrado en los papeles. Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años.

Adorni no ha dado explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio desde que es funcionario del gobierno de Milei, un proceso que incluyó la incorporación de la casa de Indio Cuá, el departamento de Caballito y una camioneta Jeep Compass, adquirida en marzo de 2024, cuatro meses después de asumir como vocero presidencial.