Una situación de riesgo se vivió este martes en la Quebrada de Zonda, cuando dos niños intentaron ascender por una zona no habilitada de la montaña y debieron ser asistidos por el Grupo de Prevención de Montaña (GPM), perteneciente a AGME San Juan.

De acuerdo a lo informado por la institución, el hecho ocurrió en el Parque Quebrada de Zonda (PQZ), donde el personal especializado observó a los menores escalando por un sector con rocas muy sueltas y de alto riesgo. Al intentar acercarse para advertir a los padres sobre la peligrosidad del lugar, se produjo un desprendimiento de piedras que complicó aún más la situación.

“Uno de los niños quedó inmovilizado, sin poder subir ni bajar, y al intentar moverse provocó una nueva caída de rocas”, detallaron desde el GPM en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Ante la emergencia, los rescatistas actuaron de inmediato junto al padre de los menores, logrando que ambos descendieran de forma segura y sin que sufrieran heridas.