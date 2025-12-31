El Aston Villa llegaba lanzado a Londres: acumulaba 11 triunfos consecutivos en la Premier League y una victoria en el Emirates Stadium lo dejaba a solo tres puntos de la cima. Sin embargo, el sueño de pelear el campeonato sufrió un duro golpe. En un encuentro decisivo por el liderazgo, el Arsenal impuso condiciones, exhibió contundencia y venció 4-1, alejando al equipo de Emiliano Martínez de sus aspiraciones inmediatas.

Los Gunners dominaron gran parte del partido y marcaron diferencias desde el inicio. Gabriel abrió el marcador con un cabezazo que dejó dudas en la respuesta del arquero argentino; luego ampliaron Zubimendi, Trossard y Gabriel Jesus para sellar una goleada que los despidió del 2025 como líderes con 45 puntos. El descuento de Watkins solo sirvió para decorar el resultado en una tarde adversa para el conjunto visitante.

Más allá de la goleada, el foco también quedó en el cierre del encuentro, cuando Martínez, exjugador del Arsenal, protagonizó un momento tenso al retirarse del campo. Mientras se dirigía al túnel hacia los vestuarios, intercambió palabras con un simpatizante local que lo increpó desde la tribuna. En el video que circuló rápidamente en redes sociales se observa al arquero argentino visiblemente molesto, mientras el hincha cuestiona su reacción y lo acusa de estar “agitado” tras el cruce.

El episodio no pasó a mayores, pero agregó un capítulo de tensión a una jornada que ya había sido amarga para el Dibu y el Aston Villa. Ahora, el equipo de Birmingham deberá recomponerse para sostener su buena campaña y volver a acercarse a los primeros puestos en el tramo decisivo del torneo.