Mientras el mundo entero celebra la llegada del 2026 con fuegos artificiales, cuentas regresivas y abrazos, en un punto casi olvidado del mapa la espera se extiende mucho más. Las Islas Howland y Baker, diminutos territorios deshabitados en medio del Pacífico, serán las últimas en darle la bienvenida al nuevo año, cuando el resto del planeta ya lleve varias horas de celebración.

Ambas islas pertenecen a Estados Unidos y se encuentran ubicadas en uno de los husos horarios más retrasados del planeta, conocido como UTC-12. Este extremo geográfico les otorga un lugar particular en el calendario global: son el último confín donde el 2025 se resistirá a irse, incluso cuando en lugares tan distantes como Asia, Europa o Sudamérica las celebraciones ya hayan quedado atrás.

Sin habitantes permanentes, Howland y Baker no tendrán festejos propios ni cuentan regresivas multitudinarias. Su historia, sin embargo, está marcada por curiosidades: Howland fue el destino que nunca alcanzó la aviadora Amelia Earhart antes de desaparecer en 1937, y ambas islas formaron parte del tratado que permitió a Estados Unidos administrarlas principalmente por su valor estratégico y biológico.

Así, mientras los relojes del planeta ya avancen hacia los primeros amaneceres del 2026, estos pequeños puntos sobre el mapa permanecerán unas horas más aferrados al año que se va. Un recordatorio silencioso de que, incluso en la era de las comunicaciones instantáneas, el tiempo sigue teniendo rincones propios donde transcurre más lento.