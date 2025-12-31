Los empleados de la Cámara de Diputados se encontraron este miércoles con un depósito inesperado en sus cuentas bancarias. En muchos casos, el monto acreditado alcanzó los $699.177,82 y figuraba bajo el concepto “rendición en pesos”, lo que generó confusión y sorpresa entre los trabajadores del Congreso.

Durante las primeras horas, varios empleados interpretaron el pago como un bono de fin de año no anunciado. Sin embargo, con el correr de los minutos se confirmó que se trató de un error. Las autoridades del cuerpo legislativo enviaron un mensaje interno para aclarar la situación y pidieron expresamente que el dinero no fuera utilizado.

En la comunicación oficial se informó que el depósito fue producto de una equivocación del Banco Nación y que el monto sería descontado de las cuentas el viernes. Además, se solicitó a los empleados que reenviaran el aviso en cada sector para evitar que el dinero fuera gastado.

El error se dio en un contexto de recientes acreditaciones. Los trabajadores ya habían cobrado un bono junto con el aguinaldo, que varió entre $150 mil y $300 mil según la categoría, y también los haberes correspondientes a enero, depositados por adelantado al coincidir con el último día hábil de diciembre.

Desde el ámbito legislativo confirmaron que la equivocación no alcanzó a los diputados nacionales, ya que las dietas se liquidan mediante un circuito distinto. No obstante, se detectaron algunos casos puntuales en los que empleados recibieron montos en dólares, con acreditaciones que fueron desde USD 6 hasta USD 290.

La situación generó un fuerte movimiento en los grupos internos de mensajería del Congreso. “Nos llegó a todos. Están estallados los grupos de WhatsApp. Fuimos felices un ratito”, relató un empleado de la Cámara. En redes sociales, el episodio también tuvo repercusión y fue motivo de comentarios públicos por parte de legisladores de distintos espacios.