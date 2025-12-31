Río de Janeiro reafirmó su liderazgo en las celebraciones de fin de año al recibir una distinción histórica: el Guinness World Records reconoció a la ciudad como la sede del festejo de Año Nuevo más grande del planeta. La marca se obtuvo tras confirmar que más de 2,5 millones de personas se congregaron en la playa de Copacabana durante el último Réveillon, cifra que supera a cualquier otro evento similar a nivel global.

El reconocimiento fue entregado oficialmente al alcalde Eduardo Paes, luego de la verificación técnica que certificó la magnitud del despliegue. La organización internacional destacó que la escala del evento no tiene comparación en el mundo, señalando tanto el volumen de público como la imponente infraestructura montada frente al Atlántico, donde cada año se instalan escenarios, sistemas de sonido y plataformas de lanzamiento para el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

Al recibir el galardón, las autoridades cariocas subrayaron la capacidad de Río de Janeiro para organizar eventos multitudinarios en espacios públicos, una característica que, según remarcaron, forma parte de la identidad cultural de la ciudad. “Río tiene una vocación natural para reunir al mundo en sus calles y playas”, señaló Paes tras recibir el certificado.

La distinción llega a horas de una nueva celebración de Año Nuevo, consolidando una vez más a Río como epicentro turístico mundial durante las fiestas y reforzando el carácter icónico de Copacabana como escenario del primer gran acontecimiento del calendario cada 31 de diciembre.