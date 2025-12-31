¿Brasil, Uruguay o Chile?: el mapa de costos para las vacaciones 2026 y cuál sale más barato

Para un turista argentino, elegir un destino de verano en la región dejó de ser solo una cuestión de preferencias por la playa o la montaña. En un contexto marcado por la volatilidad cambiaria, la decisión hoy pasa, principalmente, por un análisis minucioso de la economía personal. Un relevamiento comparativo de precios para la temporada 2025-2026 revela diferencias abismales entre los países vecinos y confirma una tendencia ineludible: viajar al exterior es, en todos los casos, más costoso que quedarse en casa.

El veredicto: ningún destino vecino le gana a la Argentina

La conclusión principal del análisis es categórica. Para una familia tipo de dos adultos y dos menores que planee 15 días de vacaciones con vuelos y alojamiento en hotel tres estrellas, ninguno de los destinos internacionales analizados compite en precio con las opciones locales.

Mar del Plata encabeza la lista de costos accesibles, con un gasto total estimado en $5.121.156.

El presupuesto se dispara al cruzar la frontera. Santiago de Chile, la opción internacional más económica, requiere $7.362.873. Le sigue Río de Janeiro, Brasil, con $8.412.283, y finalmente Punta del Este, Uruguay, se consolida como el destino más caro, con un total que ronda los $10.978.158.

Esta brecha, que se ha ampliado en el último año, no es producto del azar, sino de una poderosa tormenta cambiaria.

La tormenta perfecta: un peso débil y monedas vecinas fuertes

La ecuación para el turista argentino se complicó por dos movimientos financieros simultáneos. Durante 2025, el peso argentino se depreció un 36,97% frente al dólar estadounidense, la moneda de referencia para el comercio y el turismo internacional. Al mismo tiempo, las monedas de los principales destinos de la región hicieron el camino inverso: el real brasileño y el peso chileno se apreciaron entre un 7% y un 13%.

El impacto concreto de este fenómeno se siente en la góndola del supermercado y en la cuenta del restaurante. Los precios en pesos argentinos de productos típicos de verano, como protectores solares, indumentaria y bebidas, se encarecieron un 63% en Brasil y un 52% en Chile en el último año. Esta dinámica convierte cada gasto cotidiano en el exterior en un ejercicio de cálculo constante.

Desglose de costos: dónde duele cada presupuesto

Uruguay: El precio de la exclusividad. Punta del Este lidera los aumentos con una suba interanual del 32% en el costo total. El mayor componente es la estadía, estimada en $8.073.412 para 15 días. Para quienes viajen en auto, desde diciembre de 2025 rige el nuevo "Abono Extranjero", un pase prepago de peajes que cuesta aproximadamente $44.000 ARS por 15 días, un ítem logístico adicional a considerar.

Brasil: El peso de la distancia. Río de Janeiro muestra un aumento más moderado (6%), pero su talón de Aquiles son los pasajes aéreos. Para una familia de cuatro, los boletos representan una porción abultada del presupuesto: $5.652.727. Una alternativa para reducir costos es optar por alquileres temporarios en destinos como Florianópolis, donde un departamento para cuatro personas puede costar entre USD 100 y 120 por día, permitiendo ahorrar en comidas.

Chile: La opción relativa. Santiago se presenta como el destino internacional de menor costo en el paquete analizado. Sin embargo, la apreciación del peso chileno ha encarecido todos los consumos locales para el visitante argentino, desde el transporte hasta las excursiones, erosionando el poder de compra.

Consejos para navegar la temporada alta

Frente a este panorama, la planificación deja de ser una sugerencia para convertirse en una necesidad. Estas estrategias pueden ayudar a contener el presupuesto:

La regla de oro: anticipación y flexibilidad. Reservar vuelos y alojamiento con varios meses de anticipación es la forma más efectiva de asegurar tarifas promocionales. Evitar las semanas pico de cada destino (como Año Nuevo y Carnaval en Brasil) puede traducirse en ahorros de hasta un 30%. Repensar el alojamiento. Los hoteles no son la única opción. Los alquileres temporarios con cocina (como departamentos o casas) permiten preparar algunas comidas, un gasto diario significativo. En Brasil, los hostels ofrecen camas desde 55 reales por noche para viajeros con menor exigencia de privacidad. Gestionar la logística terrestre. Para Uruguay, es crucial calcular si el nuevo "Abono Extranjero" de peajes conviene según el itinerario planeado. Para estadías muy breves, el "Pase Turista" de 24 horas puede ser más económico. Equilibrar gastos diarios. Alternar una cena en un restaurante típico con un almuerzo a base de compras en supermercados o mercados locales es una fórmula clásica para no desbordar el presupuesto.

El auge de la alternativa local

No es casualidad que el informe que destaca estas diferencias también registre un crecimiento sostenido del interés por escapadas cortas y viajes de fin de semana dentro de la Argentina. Frente a la complejidad y el costo de un viaje al exterior, destinos como Pilar, Luján o San Andrés de Giles se presentan como alternativas viables para un descanso breve, con presupuestos que para una estadía de 4 días pueden oscilar entre $600.000 y $1.000.000.

En definitiva, el mapa de las vacaciones 2026 para los argentinos está redibujado por la economía. La elección ya no es solo entre playas o ciudades, sino entre asumir el alto costo de la internacionalización o redescubrir, con una mirada económica, las infinitas posibilidades que ofrece el turismo interno. En esta temporada, la billetera tiene, quizás, la voz más cantada a la hora de elegir destino.