Una escena dramática sacudió a la Milán-San Remo Women 2026 cuando la ciclista italiana Debora Silvestri protagonizó una violenta caída que generó momentos de extrema preocupación en el pelotón.

El accidente ocurrió a menos de 20 kilómetros de la llegada, en el descenso de la Cipressa, uno de los tramos más técnicos del recorrido. Tras una caída múltiple en una curva, varias corredoras quedaron sobre el asfalto, complicando el paso del resto del grupo.

En ese contexto, Silvestri intentó esquivar a las ciclistas caídas, pero perdió el control de su bicicleta, impactó y salió despedida por encima del guardarraíl, cayendo varios metros hacia un camino inferior.

Las imágenes de la transmisión oficial mostraron a la deportista inmóvil tras el golpe, lo que generó tensión e incertidumbre. De inmediato, los servicios médicos ingresaron al lugar, la asistieron, la estabilizaron y la trasladaron en ambulancia a un hospital cercano.

Horas más tarde, el equipo Laboral Kutxa-Fundación Euskadi informó que la ciclista se encontraba consciente y estable, aunque permanecerá internada bajo observación y será sometida a estudios para determinar la gravedad de las lesiones.

En el mismo incidente también estuvieron involucradas otras corredoras como Kasia Niewiadoma, Margaux Vigié y Kim Le Court, aunque ninguna sufrió consecuencias de la misma gravedad.

El accidente marcó el desarrollo de la competencia, que quedó atravesada por el clima de preocupación. Finalmente, la victoria fue para la belga Lotte Kopecky, quien expresó tras cruzar la meta: “Espero que todas estén bien”, reflejando el impacto del episodio.

Se espera que en las próximas horas se brinden nuevos partes médicos para conocer la evolución de Silvestri, en una jornada que estuvo al borde de la tragedia.