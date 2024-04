Desde el pasado jueves 28 de marzo y hasta el martes 2 de abril, Argentina tuvo un fin de semana extralargo por los feriados de Semana Santa y del Día de los Caídos y Veteranos de la Guerra de Malvinas. Pese a ese impasse, la Justicia de San Juan no se detuvo, y realizó 18 audiencias durante las fechas mencionadas. Los procedimientos correspondieron al Sistema Acusatorio y a Flagrancia.

Según informaron fuentes judiciales, en total se realizaron nueve audiencias en el Sistema Acusatorio, y otras nueve en el Procedimiento Especial de Flagrancia. Mediante estas acciones, se logró tramitar la situación procesal de un total de 20 imputados.

El sábado 30 de marzo se realizaron cinco audiencias con seis imputados en el Sistema Acusatorio. Allí, mediante Juicio Abreviado, dos personas tuvieron condenas en suspenso. Mientras que el lunes 1 de abril, fueron cuatro las audiencias realizadas, con cuatro imputados (dos de formalización y un pedido de junta médica para dos imputados).

Por su parte, en lo que compete a Flagrancia, se realizaron nueve audiencias el lunes 1 de abril, con 10 imputados. De ese total y mediante juicio abreviado, tres fueron condenados (uno con condena efectiva y dos con penas condicionales).

Los primeros resultados del Sistema Acusatorio

El pasado 26 de febrero, la Justicia de San Juan implementó el Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversarial para todos los delitos de jurisdicción provincial y, a menos de un mes de aplicado, el cambio muestra sus primeros grandes resultados; la realización de unas 35 audiencias por día y la recepción de unas 130 denuncias diarias por delitos que antes no eran comprendidos en este sistema.

El pasado jueves 21 de marzo, DIARIO HUARPE dialogó con el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, quien confirmó que en la actualidad las oficinas judiciales otorgan entre 30 y 40 audiencias por día, y aseguró que reciben unas 130 denuncias diarias por delitos que antes no estaban contemplados en este sistema, como los cibernéticos y contra la propiedad. A su vez, destacó que estas estadísticas no tienen comparativa con datos anteriores, porque en el pasado simplemente no existía este tipo de acercamiento de servicios que hoy ofrece el Poder Judicial mediante la oralidad.

Esto es llamativo porque advierte cómo el Poder Judicial, específicamente el Ministerio Público, está más cerca de la gente, que no solamente se acerca a denunciar, sino que cree en el sistema. El solo hecho de que la gente vaya a denunciar ya denota que tiene alguna esperanza de que el sistema resuelva su situación”, enfatizó.

En este sentido, Lima destacó la tarea y el compromiso de jueces y fiscales para garantizar los debidos procesos, y aseveró que para llegar a este presente, el Poder Judicial viene aggiornándose gradualmente desde hace seis años con la organización de las oficinas judiciales, y la capacitación de operadores y peritos, que refuerzan la estructura judicial.