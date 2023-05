Este pasado 28 de abril fue el último día de riego de la agricultura antes de la corta de invierno, que este año será excepcionalmente larga otra vez. Recién el 27 de agosto volverán a enviar agua por los canales. Y si bien el río San Juan tuvo mejor caudal después del año más seco de la historia, el nivel de los tres embalses es el mismo que al inicio de la temporada. Prácticamente, todo el derrame se usó para regar.

Según los números de Hidráulica, las nevadas en la cordillera aportaron entre el 1 de octubre y el 24 de abril, 644 hm³. Era lo que esperaban desde el principio: un año hidrológico mejor que el anterior, que fue el más seco del que se tiene registro en San Juan. Pero sabían que no iba a ser suficiente para recuperar las dos reservas más afectadas, que fueron los tres embalses y el acuífero. Para este último estaban seguros de que no iba a alcanzar.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Pero las autoridades esperaban al menos levantar al mínimo de seguridad las reservas de Ullum, Punta Negra y Caracoles, para que las presas no estén en riesgo de sufrir daños por la sequía. Este escenario no se cumplió porque solo hubo una crecida fuerte del río en todo el verano y no se hicieron todos los cortes que estaban programados. El resultado es que los tres embalses terminaron el verano igual que como empezaron: en rojo.

Al principio de la temporada entre las tres presas sumaban 239,96 hm³ y al 24 de abril, había 260,88 hm³ de reserva entre los tres. Esto significa que apenas lograron guardar 20 hectómetros cúbicos, que es el equivalente a ocho días de riego para las fincas que están en el Valle de Tulum. Esa será la “base” con la que esperan guardar agua los próximos meses, para prepararse para la siguiente temporada de riego.

Guadalupe López, directora de Hidráulica, explicó a DIARIO HUARPE que la situación en la actualidad es de “incertidumbre” por lo que va a pasar. En los meses fríos el río mantiene un nivel mínimo, que es lo que acumularán durante estos 120 días, pero la reserva actual “cubre solo el agua para consumo humano”.

“Esta temporada se regó con toda el agua que ingresó y los embalses cumplieron la función de reguladores, porque nos permitió guardar cuando el río traía un poco más para entregar todos los días”, agregó. Pero la mayor parte del verano el caudal era igual o menor a los 38.000 litros por segundo que se entregan para regar fincas.

Publicidad

La incertidumbre tiene que ver en que no saben cómo será la próxima temporada. “Por ahora los modelos meteorológicos hablan de un año neutro con tendencia a niño (como el actual), pero también puede virar a una niña”, que es la corriente más seca.

Cómo están cada uno de los embalses, en números

Uno de los problemas latentes que tiene la sequía, además de que los productores han tenido menos días de riego, es que los tres embalses están funcionando por debajo del mínimo operativo de seguridad. Si bien estas obras pueden llevarse a un nivel menor en casos de emergencia, los especialistas recomiendan no hacer porque se pueden dañar algunas partes o, en caso de que llegue una creciente, quedar inutilizables.

Desde 2021, debido a la sequía, los niveles han estado variando en los tres y el más afectado es Los Caracoles, que están operando de forma forzada por la última salida, el descargador de fondo, para vaciarlo por completo. En Punta Negra y Ullum es donde lograron guardar un poco más de agua, pero el primero, por ejemplo, pasó algunas semanas funcionando también por su salida de seguridad.

La referencia para hablar del nivel de seguridad son las cotas, la altura del agua medida en metros sobre el nivel del mar. Esto no quiere decir que son esa la cantidad de metros que tienen de llenado los embalses, porque se suma la altura donde está la base del lago.

Tanto Ullum, Punta Negra como Caracoles están varios metros por debajo del nivel mínimo operativo de seguridad. En el siguiente cuadro están los niveles ideales, tanto en la cota como en hectómetros cúbicos en el que deberían estar los embalses:

En cambio, después de dos años de la peor sequía de la historia, se encuentran todos en niveles menores:

En el último resumen se puede ver que en la provincia todavía faltan 325,93 hm³ de agua para que los embalses estén en un nivel seguro para operar.