El 30 de enero cobrarán el sueldo los empleados públicos

Los sueldos de los empleados públicos de San Juan ya conocen su fecha de cobro.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El aumento estipulado se mueve en base al IPC.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan informó que los salarios de la Administración Pública Provincial para el mes de enero de 2026 estarán disponibles el viernes 30 de enero. Los fondos se encontrarán acreditados en los cajeros correspondientes durante dicha jornada.

En cuanto al horario no hay nada definido, ya que depende de cómo impacte en los bancos durante la jornada.

