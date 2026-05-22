Natalia Oreiro contó secretos de su relación actual con Xuxa

Natalia Oreiro estuvo como invitada en el programa Otro Día Perdido por la pantalla de El Trece y repasó los comienzos de su exitosa carrera artística. La actriz compartió detalles de aquel momento en 1993 cuando con solo 16 años su vida cambió para siempre al ser elegida por la reina de los bajitos. Según relató ella trabajaba en publicidad desde los 12 años pero a los 15 decidió acompañar a una amiga a un casting en Uruguay y terminó participando casi por casualidad.

Tras ganar el concurso en su tierra natal viajó a Argentina donde volvió a consagrarse antes de llegar a la gran final en Brasil. En ese evento cautivó a la conductora brasileña mientras lucía un traje de gaucha en representación de Uruguay. Al recordar ese hito la actriz comentó con mucha alegría que "Lo gané y me convertí en la Súper Paquita de Xuxa". Lo que más llamó la atención de su relato fue que el vínculo entre ambas no se perdió con el paso de las décadas.

La protagonista sorprendió a todos al confesar que "Sigo hablando con Xuxa" y aclaró que la animadora habla súper bien español lo que facilita la comunicación entre ellas. Durante la charla Natalia no ahorró elogios para resaltar la calidez humana de la estrella brasileña y lanzó una frase cargada de admiración al asegurar que "Es la persona con más ángel que yo vi en mi vida".

En medio de la entrevista Mario Pergolini elogió a la brasileña y la actriz le preguntó si alguna vez había tenido la oportunidad de verla personalmente. Ante la respuesta negativa del conductor ella insistió sobre el magnetismo especial que emana la cantante y afirmó con seguridad que "Te enamorás". De esta forma la uruguaya dejó en claro que aquel encuentro de su adolescencia marcó el inicio de una conexión que perdura hasta el día de hoy.