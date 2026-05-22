El sector agropecuario encendió las alarmas por el crecimiento de una maleza resistente que ya se expandió sobre millones de hectáreas productivas en distintas regiones del país. Se trata del yuyo colorado, una especie considerada una de las más agresivas para los cultivos agrícolas debido a su rápida propagación y su resistencia a varios herbicidas.

Según especialistas y técnicos del sector, el avance del problema afecta principalmente a zonas agrícolas dedicadas a la soja, el maíz y otros cultivos extensivos. La situación preocupa porque las malezas resistentes incrementan los costos de producción y reducen el rendimiento de los campos.

El yuyo colorado pertenece al género Amaranthus y tiene una enorme capacidad de adaptación. Puede crecer rápidamente, competir por agua y nutrientes con los cultivos y producir miles de semillas por planta, lo que facilita su dispersión en grandes extensiones agrícolas.

Uno de los mayores problemas es que muchas variedades desarrollaron resistencia al glifosato y a otros herbicidas utilizados históricamente para el control de malezas. Esto obliga a los productores a implementar estrategias más complejas y costosas para evitar pérdidas económicas.

Los especialistas recomiendan aplicar manejos integrados que combinen distintos métodos de control, como rotación de cultivos, uso de herbicidas alternativos, monitoreo permanente y prácticas mecánicas. Sin embargo, advierten que no existe una solución única y que el problema seguirá creciendo si no se toman medidas coordinadas.

Además del impacto productivo, el avance de las malezas resistentes genera preocupación ambiental. El uso cada vez mayor de productos químicos para combatirlas puede aumentar los costos y también los riesgos asociados a la aplicación intensiva de herbicidas.

En algunas regiones agrícolas del país, productores aseguran que el control del yuyo colorado ya representa uno de los principales desafíos de cada campaña. Incluso, en ciertos lotes la maleza logró sobrevivir a múltiples aplicaciones químicas, obligando a replantear completamente las estrategias de manejo.

La problemática no es exclusiva de Argentina y también afecta a otros países productores de granos en América y el mundo. Sin embargo, expertos locales sostienen que la expansión acelerada en territorio argentino exige respuestas urgentes para evitar un impacto aún mayor sobre la producción agropecuaria.

El crecimiento de esta maleza resistente vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los sistemas de producción agrícola y la necesidad de avanzar hacia modelos más sustentables y diversos que reduzcan la dependencia de herbicidas y mejoren el control biológico de plagas y malezas.