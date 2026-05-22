Stromboli, la receta de la pizza rellena que rinde para una familia numerosa

El Stromboli es mucho más que una simple pizza arrollada ya que encierra un relato apasionante que une la cocina con el cine clásico. Esta preparación surgió en la década de 1950 en Filadelfia gracias al pizzero Nazareno Romano quien se inspiró en el romance entre Roberto Rossellini e Ingrid Bergman durante la filmación de "Stromboli, terra di Dio". El nombre se debe a que al cortar este plato los aromas y el queso emergen como la lava de un volcán siciliano.

Una de las grandes ventajas de esta opción es su rendimiento cuando hay varios invitados. Con una sola horneada se obtienen entre ocho y 10 porciones abundantes y hasta es posible cocinar dos unidades en la misma bandeja. Al estar cerrada la masa logra que el relleno se mantenga húmedo y concentre sus sabores sin secarse. El resultado final es una corteza crujiente por fuera que resguarda un interior muy sabroso.

Para realizar la masa en casa se necesitan 500 gramos de harina, 300 mililitros de agua tibia, 20 mililitros de aceite de oliva, ocho gramos de sal y cuatro gramos de levadura seca. El proceso comienza mezclando el agua tibia con la sal y la levadura para sumar la harina. Tras un reposo de 10 minutos se amasa hasta que quede lisa y se incorpora el aceite antes del levado final de una hora.

Una vez lista se estira en un rectángulo de 50 por 45 centímetros para colocar 300 mililitros de salsa, 300 gramos de mozzarella, 300 gramos de salame, 60 gramos de aceitunas y ocho anchoas junto a alcaparras, orégano y 10 hojas de albahaca fresca.

El armado requiere cerrar la masa con firmeza formando un cilindro compacto tras humedecer los bordes. Es fundamental no sobrecargar el interior para que el cierre sea exitoso y no se abra en el calor. Antes de llevar al horno a 200 grados se deben realizar unos cortes en diagonal y pintar la superficie con aceite de oliva para que el vapor escape.

Si se prefiere ganar tiempo es posible usar bollos comprados o dejar el Stromboli preparado en la heladera hasta 12 horas antes de cocinarlo. Para una versión más vistosa se pueden cruzar tiras de masa laterales llamadas "flecos" sobre el centro.

La versatilidad permite probar variantes como jamón con morrones, espinaca con ricota y nuez moscada, o pollo desmenuzado con pesto y tomates secos. También existen opciones de cuatro quesos con nueces y miel, cebolla caramelizada con champiñones o el potente cantimpalo con mozzarella.

Una vez que sale del horno tras una cocción de 15 a 20 minutos solo resta esperar cinco minutos para que el relleno se asiente y cortarlo en rodajas de tres centímetros con un cuchillo de sierra para acompañar con ensalada o salsa extra.