Viernes 22 de Mayo
Cómo hacer sándwiches con tapas de tarta y cinco ingredientes

Una receta simple y económica se volvió tendencia por permitir preparar panes caseros utilizando tapas de tarta y apenas cinco ingredientes para el relleno.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Con este paso a paso y estos 5 ingredientes se preparan los sandwichitos con un relleno fresco. (Ilustrativo)
 

Las recetas prácticas y económicas siguen ganando terreno en las cocinas argentinas, especialmente cuando combinan rapidez, pocos ingredientes y buen rendimiento. En ese contexto, una nueva propuesta comenzó a destacarse por ofrecer una alternativa sencilla para preparar sándwiches caseros utilizando tapas de tarta como base del pan.

La preparación llamó la atención porque permite resolver comidas rápidas, picadas o viandas sin necesidad de amasar ni recurrir a panes tradicionales. Además, el relleno puede elaborarse con apenas cinco ingredientes frescos y fáciles de conseguir.

La idea consiste en cocinar las tapas de tarta hasta lograr una textura crocante y aireada, utilizándolas luego como si fueran panes para armar distintos tipos de sándwiches. El resultado final es liviano, práctico y rendidor, ideal para compartir en reuniones familiares o encuentros informales.

 

Ingredientes para los sándwiches

Para los panes

  • 2 tapas de tarta hojaldradas
  • 1 huevo para pintar

Para el relleno

  • Pollo cocido y desmenuzado
  • Tomate
  • Cebolla de verdeo
  • Mayonesa
  • Queso crema

Paso a paso para preparar estos sándwiches rendidores

  1. Colocar una tapa de tarta sobre la otra para obtener una masa más firme y con mejor textura.
  2. Cortar círculos con un molde o vaso del tamaño que prefieras para los panes.
  3. Distribuir los círculos sobre una placa para horno previamente enmantecada o cubierta con papel manteca.
  4. Pintar la superficie con huevo batido para lograr un dorado parejo.
  5. Llevar a horno medio hasta que los discos estén inflados y dorados.
  6. Retirar del horno y dejar enfriar durante algunos minutos.
  7. Mientras tanto, mezclar en un bowl el pollo desmenuzado, el tomate picado, la cebolla de verdeo, la mayonesa y el queso crema.
  8. Integrar bien todos los ingredientes hasta obtener un relleno uniforme y cremoso.
  9. Cortar los panes al medio con cuidado.
  10. Agregar una porción del relleno en cada sándwich sin excederse para evitar que se desarmen.
  11. Servir inmediatamente o conservar en la heladera hasta el momento de consumir.

Además del ahorro económico, otro beneficio es el tiempo de preparación. A diferencia del pan casero tradicional, esta versión evita los procesos de levado y amasado, lo que reduce considerablemente el tiempo en la cocina.

Especialistas en gastronomía destacan que las tapas de tarta se convirtieron en un recurso muy utilizado en recetas rápidas debido a su practicidad y capacidad para adaptarse tanto a preparaciones saladas como dulces.

Así, los sándwiches hechos con tapas de tarta aparecen como una alternativa creativa y accesible que mezcla practicidad, sabor y bajo costo, y que ya comenzó a ganar lugar entre las recetas preferidas para resolver almuerzos, meriendas o reuniones improvisadas.

