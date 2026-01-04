El año del cero según Mhoni Vidente: claves para este 2026

La reconocida astróloga Mhoni Vidente ha dado inicio al ciclo 2026, al que denomina como el "año del cero", un periodo que estará bajo la influencia de las cartas de El Loco, El Emperador y El Sol. Según sus predicciones para este primer fin de semana, el año estará marcado por energías de madurez y crecimiento, teniendo a Acuario, Leo y Aries como las figuras centrales y dominantes de los próximos meses.

En el detalle por signos, Aries comienza con la fuerza de El Emperador para consolidar proyectos; sobre este signo, la vidente afirmó que “Aries dominará en 2026 y sabrá reinventarse después de sus fracasos”.

Publicidad

Por su parte, Tauro se encamina a un crecimiento en negocios propios; Mhoni aseguró que “Tauro crecerá y será un líder absoluto en cuestiones de patrimonio y cuentas bancarias”, aunque advirtió que en el plano sentimental podrían enfrentar decisiones definitivas de matrimonio o separación. Géminis deberá enfocarse en la creatividad y la comunicación, mientras que Cáncer encontrará nuevas oportunidades laborales mediante la disciplina.

Leo, otro de los protagonistas, cuenta con la carta de El Sol, lo que favorecerá la abundancia y el dinero, siempre que se eviten los excesos. Para Virgo, el periodo exige organización, mientras que Libra experimentará un renacer positivo; al respecto, la astróloga indicó que “Libra tendrá oportunidades para crecer en el plano público y laboral, utilizando su don comunicativo para abrir puertas”.

Publicidad

Escorpio y Sagitario se enfrentarán a transformaciones profundas y expansión, respectivamente, incluyendo posibles cambios de residencia. Capricornio deberá mantener la constancia y el autocuidado para asegurar su estabilidad financiera. Acuario, que posee una energía dominante este año, vivirá momentos de innovación e intuición afilada. Finalmente, Piscis encontrará en la introspección y la meditación la clave para abrir puertas en los ámbitos laboral y emocional.