La tensión dentro del oficialismo sumó un nuevo capítulo judicial. La vicepresidenta Victoria Villarruel denunció penalmente al diputado y exministro de Defensa Luis Petri luego de un duro cruce mediático que se originó tras la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

La presentación fue realizada en los tribunales federales de Comodoro Py y contempla acusaciones por calumnias o falsa imputación, injurias, atentado contra el orden público y amenaza de rebelión, delitos contemplados en el Código Penal.

El conflicto comenzó después de que Petri realizara declaraciones en televisión en las que sostuvo que la vicepresidenta “apostó por el fracaso del Gobierno” y que incluso se habría ofrecido como una alternativa presidencial dentro del propio oficialismo.

En esas críticas, el exministro también afirmó que Villarruel “no ha estado a la altura de las circunstancias”, en referencia a su desempeño político dentro del Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei.

Publicidad

La vicepresidenta respondió públicamente a través de redes sociales con fuertes cuestionamientos hacia Petri, en los que criticó su gestión al frente del Ministerio de Defensa y lo calificó de “cosplayer”.

El intercambio se volvió aún más tenso cuando el diputado replicó acusando a Villarruel de “golpista”, lo que terminó de escalar el conflicto político entre ambos dirigentes y derivó finalmente en la presentación judicial.

Ahora el caso quedó en manos de la Justicia federal, que deberá analizar la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal sobre las acusaciones planteadas por la vicepresidenta.