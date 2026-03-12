El 12 de marzo reúne diferentes acontecimientos que quedaron registrados en la historia argentina y mundial. La fecha incluye hechos políticos, científicos y culturales que se recuerdan cada año a través de las efemérides.

El 12 de marzo se celebra una efeméride clave: el día del Escudo Nacional Argentino. (Gentileza)

En Argentina, uno de los hechos más importantes ocurrió en 1813, cuando la Asamblea General Constituyente aprobó el Escudo Nacional, uno de los principales símbolos patrios junto con la bandera, el himno y la escarapela. La insignia fue adoptada oficialmente como emblema del naciente Estado argentino durante el proceso independentista.

Una de las efemérides del 12 de marzo es el aniversario del nacimiento de Raúl Alfonsín. (Gentileza)

Otro acontecimiento destacado se produjo en 1927, con el nacimiento en Chascomús del dirigente radical Raúl Alfonsín, quien décadas más tarde se convertiría en presidente de la Nación y en una figura central de la recuperación democrática tras la última dictadura militar.

En el plano internacional, el 12 de marzo de 1930 comenzó la histórica Marcha de la Sal, una movilización encabezada por Mahatma Gandhi en la India contra el monopolio británico sobre la producción de sal. La protesta se transformó en uno de los episodios más emblemáticos del movimiento independentista indio.

Otra fecha clave fue 1989, cuando el científico británico Tim Berners-Lee presentó en el CERN el primer documento que describía un sistema de hipertexto interconectado, proyecto que posteriormente daría origen a la World Wide Web, base de la internet moderna.

Además, cada 12 de marzo se conmemoran diversas jornadas internacionales. Entre ellas se destacan el Día Mundial del Glaucoma, destinado a generar conciencia sobre esta enfermedad ocular, y el Día Mundial contra la Censura en Internet, que promueve el acceso libre a la información en el entorno digital.