Luego de un sólido estreno de temporada en Australia finalizando 14°, Franco Colapinto ya se encuentra en Shanghai para disputar la segunda fecha del calendario 2026 de la Fórmula 1. El piloto argentino, ahora en las filas de Alpine, se mostró optimista pero cauteloso ante un trazado que representa un desafío total para su aprendizaje en la máxima categoría.

"Todo será nuevo para mí en China. Es un circuito muy técnico, con curvas largas y muchas velocidades diferentes. Es bastante difícil", analizó el pilarense de 22 años. La clave del fin de semana, según el propio Franco, será la capacidad de adaptarse rápido al coche, especialmente considerando que este Gran Premio contará con el formato de Carrera Sprint.

Reflejos de acero y regularidad

Colapinto todavía tiene fresca la maniobra del debut en Melbourne, donde evitó por milímetros un choque con Liam Lawson (Red Bull) en la largada. "Tuve suerte de reaccionar rápido, es algo que te sale de forma natural. Ojalá no pase cada fin de semana, porque en algún momento puede salir mal", bromeó con su habitual frescura.

Respecto al rendimiento del monoplaza francés, Franco celebró que ambos Alpine terminaran la carrera en Australia (su compañero Pierre Gasly fue 10°). Sin embargo, advirtió que la paridad de la parrilla es extrema: "La regularidad es algo que nadie tiene aún. Capaz hacés la mejor salida de tu vida y a la siguiente, la peor".

Cronograma para no perderse nada

Para los fanáticos sanjuaninos que quieran seguir al argentino, habrá que preparar el café, ya que la actividad será mayormente de madrugada:

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 00:30 a 01:30 hs.

Clasificación Sprint: 04:30 a 05:14 hs.

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 00:00 a 01:00 hs.

Clasificación: 04:00 a 05:00 hs.

Domingo 15 de marzo

Carrera Principal: 04:00 hs.