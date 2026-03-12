Un descubrimiento científico en las frías aguas del océano Ártico volvió a captar la atención de investigadores de todo el mundo: un tiburón de Groenlandia cuya edad estimada alcanza los 399 años, lo que lo convierte en uno de los vertebrados más longevos jamás registrados. Según los cálculos de los especialistas, el animal habría nacido aproximadamente en 1627, hace casi cuatro siglos.

El dato surge de una investigación internacional que analizó 28 tiburones de Groenlandia capturados de forma incidental por pescadores. Los científicos estudiaron distintos ejemplares para estimar su edad y comprender mejor las características biológicas de esta especie que habita en aguas profundas y extremadamente frías.

Publicidad

Para determinar cuántos años tenían, los investigadores aplicaron un método poco habitual: la datación por radiocarbono en las lentes oculares. Este tejido del ojo se forma antes del nacimiento y no se regenera, por lo que conserva una “firma química” que permite estimar el momento en que el animal nació al compararla con niveles históricos de carbono en el ambiente.

Los resultados revelaron que la edad promedio de los tiburones analizados fue de al menos 272 años, aunque el ejemplar más grande (de más de cinco metros de longitud) podría alcanzar casi cuatro siglos de vida. Esto posiciona al tiburón de Groenlandia como el vertebrado con mayor longevidad conocida hasta el momento.

Publicidad

Los especialistas explican que esta extraordinaria longevidad se debe a varias características biológicas. Entre ellas se destacan su crecimiento extremadamente lento, de apenas un centímetro por año, un metabolismo muy bajo adaptado a temperaturas cercanas al congelamiento y una madurez sexual tardía, que puede llegar recién alrededor de los 150 años.

Este gigante de las profundidades puede medir hasta siete metros de largo y pesar más de una tonelada, aunque se desplaza lentamente (a menos de dos kilómetros por hora) mientras se alimenta de peces, focas, calamares y restos orgánicos en las profundidades del océano.

Publicidad

A pesar de su impresionante capacidad de supervivencia, los científicos advierten que la especie enfrenta amenazas como la pesca incidental, el cambio climático y la alteración de los ecosistemas del Ártico, factores que podrían afectar su población en el futuro.