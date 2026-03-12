Gippi en Netflix: la comedia adolescente que redefine la autoestima

Netflix ha sumado a su catálogo Gippi, una producción que utiliza la comedia adolescente para explorar cómo el enemigo, a veces, no es la escuela sino el espejo. La trama presenta a una joven torpe y de espíritu libre que decide postularse en las elecciones estudiantiles contra la chica más popular del curso.

Este punto de partida transforma lo cotidiano en una "guerra fría" donde lo que realmente está en juego es la identidad y la lucha por el lugar propio en una etapa donde la inseguridad se vuelve un espectáculo público.

Publicidad

El relato se aleja del cliché de la "chica perfecta" para centrarse en una protagonista humana: desprolija, intensa, vulnerable y honesta, que se equivoca y se frustra mientras intenta ocupar su espacio.

Riya Vij lidera el elenco sosteniendo un arco de sensibilidad y gracia, acompañada por Divya Dutta, quien aporta autoridad en las escenas familiares, y Taha Shah Badussha en el rol del aliado o interés romántico.

Publicidad

El reparto se completa con figuras como Doorva Tripathi, Arbaz Kadwani, Jayati Modi y Mrinal Chawla, quienes dan vida a un entorno que funciona como un jurado social constante.

Escrita y dirigida por Sonam Nair, la película evita los discursos moralistas y prefiere mostrar la construcción de la autoestima a través de decisiones incómodas y pequeñas humillaciones.

Publicidad

Con el respaldo de Dharma Productions y los productores Karan Johar e Hiroo Yash Johar, la cinta ofrece una estética cuidada que equilibra el entretenimiento con la emoción. En definitiva, la historia propone una "fantasía de reparación" para quienes sienten que no encajan, convirtiendo esa sensación en un rotundo "acá estoy".