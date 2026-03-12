¡Vamos Boca! Joe Keery cambió el Upside Down por La Bombonera

Joseph “Joe” Keery, la estrella que interpreta a Steve Harrington en Stranger Things, causó revuelo en Argentina al presentarse en La Bombonera. El artista, que desarrolla su carrera musical bajo el nombre Djo, se encuentra en el país para participar en la edición 2026 del festival Lollapalooza. Durante la jornada del miércoles, Keery asistió al partido disputado entre Boca Juniors y San Lorenzo para experimentar de cerca la pasión del fútbol local.

El actor estadounidense fue captado en un video de El Canal de Boca luciendo una campera de cuero, lentes de sol y gorro de lana mientras sostenía una bolsa con el logo del club. En dicho registro, el músico lanzó la arenga "¡Vamos Boca!" mientras disfrutaba del encuentro desde uno de los sectores exclusivos del estadio xeneize.

Además de su paso por el estadio, el intérprete de indie pop y rock psicodélico ha sido visto caminando por Buenos Aires e interactuando con sus seguidores en las redes sociales. Su agenda en Argentina incluye un sideshow programado para el 12 de marzo en el Complejo C Art Media. Finalmente, su presentación principal en el festival tendrá lugar este viernes 13 en el Hipódromo de San Isidro.