Jueves 26 de Marzo
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La NASA confirmó que construirá una base permanente en la Luna

La agencia espacial suspende la estación Gateway para priorizar infraestructura de operaciones sostenidas en el satélite.

POR REDACCIÓN

24 de marzo de 2026
Jared Isaacman lidera el cambio hacia infraestructura en suelo lunar.

La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna. El director de la agencia espacial estadounidense informó que se suspenderá el proyecto Gateway, el cual consistía en una estación espacial situada en la órbita del satélite, con el fin de enfocarse en un nuevo plan que permita operaciones sostenidas en la superficie lunar.

Según manifestó el jefe de la institución, Jared Isaacman, en un comunicado, “la agencia tiene la intención de pausar Gateway en su forma actual y cambiar el foco hacia infraestructura que permita operaciones sostenidas en la superficie” lunar.

Esta decisión estratégica busca concentrar los recursos en el desarrollo de instalaciones que garanticen la permanencia prolongada de misiones directamente sobre el terreno del satélite.

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