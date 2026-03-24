Detuvieron a un boliviano que llevaba 95 cápsulas de cocaína en su cuerpo

Un operativo de Gendarmería Nacional sobre la Ruta 9 terminó con la detención de un ciudadano boliviano que intentaba traficar estupefacientes. El individuo se trasladaba en un colectivo de larga distancia que partió desde San Salvador de Jujuy con destino final en la provincia de Mendoza, recorrido que incluía una parada previa en San Juan.

Durante un control de rigor efectuado por integrantes del Escuadrón 55 "Tucumán" en el Peaje Molle Yaco, el pasajero afirmó tener fuertes dolores abdominales. Ante esta situación, se procedió a su traslado inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica. Una vez en el lugar, las placas radiográficas confirmaron la presencia de cápsulas en su estómago.

Tras el proceso médico y luego de lograr expulsarlas en su totalidad, se confirmó que el hombre transportaba 95 cápsulas con un peso total de 1,083 kilogramos de cocaína. Finalmente, el sujeto quedó a disposición de la Justicia Federal por la causa que se le inició tras el hallazgo del cargamento.