Cómo preparar la sopa de calabaza cremosa furor en otoño

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, la sopa cremosa de calabaza se posiciona como una opción reconfortante que es furor por ser liviana y nutritiva. Esta preparación permite sumar vitaminas y fibra sin complicaciones, resultando ideal tanto para almuerzos como para cenas familiares por su textura suave e irresistible.

Para su elaboración se requiere media calabaza, una cebolla, un diente de ajo, caldo de verduras, aceite de oliva y condimentos como sal, pimienta y nuez moscada, pudiendo agregar una papa opcional para obtener mayor cremosidad.

El proceso comienza pelando y cortando la calabaza y la papa en cubos, mientras se pica la cebolla y el ajo para rehogarlos en una olla con aceite. Luego se incorporan los demás vegetales, se cubren con caldo y se condimentan para cocinar hasta que todo esté tierno antes de procesar la mezcla hasta lograr el punto deseado.

Además de ser económica y rendidora, esta sopa se puede freezar y admite un chorrito de crema o leche al final para potenciar su suavidad. Esta versión combina sabor con practicidad porque a veces lo más rico no necesita demasiados ingredientes, solo una buena receta y ganas de disfrutar.