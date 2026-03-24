Jueves 26 de Marzo
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Cómo preparar la sopa de calabaza cremosa furor en otoño

Plato liviano y saciante que combina ingredientes básicos para lograr una textura suave ideal para toda la familia.

POR REDACCIÓN

24 de marzo de 2026
Se puede añadir queso rallado al final para dar sabor.

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, la sopa cremosa de calabaza se posiciona como una opción reconfortante que es furor por ser liviana y nutritiva. Esta preparación permite sumar vitaminas y fibra sin complicaciones, resultando ideal tanto para almuerzos como para cenas familiares por su textura suave e irresistible.

Para su elaboración se requiere media calabaza, una cebolla, un diente de ajo, caldo de verduras, aceite de oliva y condimentos como sal, pimienta y nuez moscada, pudiendo agregar una papa opcional para obtener mayor cremosidad.

El proceso comienza pelando y cortando la calabaza y la papa en cubos, mientras se pica la cebolla y el ajo para rehogarlos en una olla con aceite. Luego se incorporan los demás vegetales, se cubren con caldo y se condimentan para cocinar hasta que todo esté tierno antes de procesar la mezcla hasta lograr el punto deseado.

Además de ser económica y rendidora, esta sopa se puede freezar y admite un chorrito de crema o leche al final para potenciar su suavidad. Esta versión combina sabor con practicidad porque a veces lo más rico no necesita demasiados ingredientes, solo una buena receta y ganas de disfrutar.

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