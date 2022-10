El brutal entrenamiento de Jake Paul para intentar noquear a Anderson Silva

En Phoenix, Arizona, Jake Paul tendrá la oportunidad de mandar a la lona al mítico Anderson Silva. Este sábado 29 de octubre, en una pelea de boxeo a ocho rounds, ambos se cruzarán en el cuadrilátero. Cualquiera de los dos puede terminar las cosas antes de ir a las cartas de los jueces. El poder está de ambos lados, aunque la frescura se asoma desde los guantes del reconocido youtuber de 25 años.

"Yo tengo la responsabilidad con mis fanáticos de colocarme en grandes peleas que serán guerras, con combates realmente llamativos y eso es lo que continuaré haciendo. Las críticas continuaran aumentando. Eso es lo que yo hice a lo largo de mi carrera, cada pelea más difícil y encontrar una nueva prueba y es lo que tengo que hacer. Nadie va a ver mis peleas si yo peleo con alguien que ellos creen que voy a vencer. Yo no quiero que me coloquen en peleas como esas", resaltó Jake Paul en sus redes sociales.

Luego, hablando con MMA Fighting, dijo: "Me encanta. Definitivamente es más motivador. Me encanta demostrar que la gente está equivocada. Eso es lo que mejor se me da, literalmente, toda mi vida ha estado demostrando que la gente está equivocada y alimentándose de la duda”. “No puedes jugar con uno de los mejores delanteros, si no con el mejor delantero en la historia de los deportes de combate. Sus manos son mucho más experimentadas que cualquier otra persona con la que haya estado allí combinado".

Jake Paul, más motivado que nunca

"Esto no es una broma. No lo tomo a la ligera. Tiene poder de nocaut. Venció a un ex campeón mundial. Conocer el riesgo y estar bien con él es lo que estoy haciendo con esta pelea. Estoy dejando que me motive en lugar de dejar que me asuste. Incluso mi hermano Logan Paul me dijo '¿estás seguro de que estás listo para esto?' y la respuesta fue sí. Sé de lo que soy capaz. Este es definitivamente un cambio de ritmo, pero es un poco refrescante", añadió Jake Paul.

"No me importa en absoluto. Tengo un montón de respeto por Anderson. Obviamente, él era mi ídolo mientras crecía. Primera celebridad que conocí. Así que es un poco loco que estemos aquí hoy. No podrías escribir esto en una película. Entonces es refrescante y me gusta cómo van las cosas y creo que es casi más entretenido. Incluso nuestra conferencia de prensa fue tan extravagante y tan diferente. Sin embargo, trato de no meterme demasiado en eso", resolvió el youtuber.

Para cerrar, el estadounidense aclaró: "Cuando suena la campana y te dan un puñetazo en la cara, toda esa mierda amistosa se va por la ventana. Tendré que pelear una pelea perfecta. Eso no es algo fácil de hacer, pero si puedo entrar allí, pelear una pelea perfecta, ceñirme al plan de juego, creo que mi poder saldrá a la superficie y podré atraparlo y noquearlo. Cuando me ponen en una posición como esta, me motiva aún más y creo que esta será la última pelea en la que soy el perdedor. Recuerda mis palabras, vuelve a esta entrevista, esta será la última pelea de mi carrera en la que soy el perdedor".