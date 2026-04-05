Una nena de 12 años murió en Estados Unidos tras intentar defender a su hermana de una situación de bullying dentro de su escuela. La menor fue golpeada en la cabeza con una botella de metal y, tras permanecer internada durante diez días, falleció a causa de una hemorragia cerebral.

El hecho ocurrió el 17 de febrero en una escuela de Reseda, en Los Ángeles, cuando la víctima, identificada como Khimberly Zavaleta Chuquipa, intervino para proteger a su hermana mayor, que estaba siendo agredida por otros estudiantes. En medio del conflicto, otro alumno le arrojó una botella que impactó de lleno en su cabeza.

En un primer momento, la niña fue atendida y enviada a su casa con medicación para el dolor. Sin embargo, días después su estado empeoró: comenzó a sufrir convulsiones y se descompensó por una hemorragia cerebral. Fue trasladada de urgencia a un hospital especializado, donde la sometieron a una cirugía, pero no logró sobrevivir.

La familia denunció que la escuela no actuó a tiempo, a pesar de que ya existían antecedentes de acoso contra la hermana de la víctima. “Ese día intentó protegerla cuando nadie más lo hizo”, expresó su madre, al reclamar justicia por lo ocurrido.

Por el caso, una menor fue detenida y acusada de homicidio, mientras la investigación busca determinar la responsabilidad de otros alumnos involucrados y de las autoridades escolares.

La tragedia reavivó el debate sobre el bullying escolar y sus consecuencias, evidenciando el impacto que puede tener la violencia entre estudiantes cuando no hay intervención oportuna por parte de los adultos responsables.