El clásico entre Independiente y Racing se descontroló en el primer tiempo cuando hinchas del Rojo protagonizaron un violento cruce con los suplentes de la Academia, generando un escándalo que obligó a detener el partido durante varios minutos.

El episodio ocurrió cerca de los 40 minutos, poco después del penal errado por Adrián “Maravilla” Martínez, en un clima ya tenso dentro del estadio. Desde la tribuna local comenzaron a insultar y agredir a los jugadores y cuerpo técnico visitante, lo que rápidamente escaló en violencia.

La situación se agravó cuando algunos hinchas rompieron la estructura que protegía el banco de suplentes de Racing e incluso dañaron parte del sector cercano, arrojando objetos y generando un escenario caótico.

Ante este panorama, el árbitro detuvo el encuentro y solicitó la intervención de la policía y del operativo de seguridad para contener a los simpatizantes. Durante varios minutos, el partido estuvo suspendido hasta que lograron garantizar condiciones mínimas para continuar.

En medio del caos, algunos jugadores intentaron calmar a los hinchas, mientras que integrantes del cuerpo técnico advirtieron a las autoridades sobre lo que ocurría en el banco. La tensión se trasladó tanto al campo como a las tribunas, en un clásico que ya se jugaba con alta intensidad.

Finalmente, tras reforzar la seguridad en la zona afectada, el encuentro pudo reanudarse, aunque el clima quedó completamente caliente. El episodio volvió a poner en foco la violencia en el fútbol argentino, en un partido que terminó marcado más por los incidentes que por el juego.