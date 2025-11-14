Después de varios días de intensa exposición mediática debido a su renuncia a MasterChef Celebrity (Telefe), Valentina Cervantes compartió una nueva imagen en sus redes sociales que rápidamente se viralizó por la naturalidad y la ternura del momento. La influencer se mostró de regreso en Inglaterra, donde Enzo Fernández continúa con su carrera futbolística en el Chelsea FC. En sus historias de Instagram, publicó una fotografía abrazada a su hija mayor, Olivia, adaptándose nuevamente a la vida familiar y cotidiana en Londres.

La postal capta a Valentina y Olivia sonriendo a la cámara en una calle residencial, inmersas en un clima de tranquilidad. La niña aparece vestida con el uniforme rojo del colegio, lo que confirma que su regreso a clases fue inmediato. Valentina acompañó la imagen con un mensaje breve: “Volvimos a la rutina. Te amo hija”. Esta fotografía simboliza el lugar donde Cervantes elige estar en este momento: junto a sus hijos, alejada del "ruido televisivo" y retomando la estabilidad familiar que construyó con el volante de la Selección.

Días atrás, ya se había visto el viaje de regreso a Inglaterra junto a Benjamín, el hijo menor de la pareja. No obstante, Valentina había expresado su dificultad por la separación temporal de sus hijos. “No estoy acostumbrada a que mis hijos pasen tanto tiempo sin mí”, había explicado. Aclaró que su hija Olivia, que tiene cinco años, está escolarizada en Inglaterra y que, debido a la agenda ocupada de Enzo, la niña tuvo que quedarse con la niñera por unos días, algo a lo que "no está acostumbrada" ya que ella misma se encarga de llevarla al colegio y bañarla. Cervantes también enfatizó que sus hijos “no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras”.

Este regreso y la priorización de su vida familiar sirvieron también para aclarar los rumores en torno a su abrupta salida de MasterChef Celebrity. Cuando se le consultó si su renuncia estaba relacionada con el tema de Wanda Nara, Cervantes fue categórica al desmentirlo: “No fue por eso la salida ni nunca sería por eso... no fue real. Por lo menos yo no lo sé, no me enteré de nada”. La influencer sentenció que la razón principal fue su familia: “No, no, me voy por mis hijos”. Admitió que habló del tema con Enzo y que él le aseguró que "no pasó".

Horas antes de compartir la foto con Olivia, Cervantes había mostrado la tierna sorpresa que Enzo Fernández preparó para recibirlos. Sus historias de Instagram revelaron una entrada repleta de globos dorados, regalos pensados especialmente para los niños, una lujosa bolsa de Louis Vuitton y un ramo gigante de flores frescas. “Así nos reciben”, escribió la influencer emocionada junto a un emoji de corazón, confirmando que Enzo había cuidado cada detalle para demostrar un cariño sin reservas. La imagen que prevalece es la de un reencuentro familiar, lejos de los escándalos y los flashes de las cámaras.