El primer domingo de abril se presenta en San Juan con condiciones netamente otoñales. Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por una amplitud térmica escasa y la presencia de nubosidad constante en todo el territorio provincial.

Para este 5 de abril, se espera que la temperatura máxima alcance los 21°C, mientras que la mínima se ubicará en los 15°C. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día, lo que impedirá que el sol caliente con fuerza la superficie.

Respecto al viento, la dirección predominante será del sector Sudeste (SE). Durante la mañana se esperan ráfagas leves de entre 7 y 12 km/h, mientras que hacia la tarde y noche la intensidad podría incrementarse levemente, oscilando entre los 13 y 22 km/h.

Es una jornada ideal para actividades al aire libre pero con abrigo liviano, ya que la brisa del sur mantendrá la sensación de frescura.

Pronóstico extendido: ¿Cuándo vuelve el calorcito?

Para quienes ya están planificando el inicio de la semana laboral, el SMN anticipa que las condiciones de inestabilidad y nubosidad continuarán, aunque con una leve tendencia al ascenso de temperatura hacia el martes.

El lunes 6 de abril, la provincia mantendrá condiciones similares a las de este domingo. La máxima se estima en 21°C y la mínima descenderá hasta los 13°C. El cielo continuará parcialmente nublado.

Por su parte, el martes 7 de abril, el termómetro comenzará a subir. Se espera que la temperatura ascienda hasta una máxima de 24°C, con una mañana fresca. La nubosidad irá en disminución, permitiendo un mayor protagonismo del sol sanjuanino.

Por el momento, no hay alertas meteorológicas vigentes para la provincia, por lo que se espera un tránsito hacia la segunda semana de abril con total normalidad climática.