Este 5 de abril, la comunidad católica de San Juan y del mundo se une en una sola voz para celebrar el Domingo de Pascua. Se trata de la festividad más importante del calendario litúrgico, el día en que los fieles proclaman que la vida ha vencido a la muerte, la salud a la enfermedad y la gracia al pecado.

Históricamente, el cambio del día santo tiene una raíz profunda. Mientras que en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo designaba el sábado como día sagrado, por ser el descanso de Dios tras la creación, el Nuevo Testamento establece el domingo como el día del Señor, por ser el momento exacto en que Jesús resucitó de entre los muertos.

Ideas para vivir la Pascua en familia

Para que esta celebración no quede solo en lo litúrgico, existen diversas prácticas recomendadas para fortalecer el sentido pascual dentro de los hogares sanjuaninos:

Bendición del hogar: Es un tiempo propicio para realizar una oración especial y pedir protección para la familia.

El "Vía Lucis": A diferencia del Vía Crucis, esta práctica se centra en la alegría de la resurrección y los encuentros de Jesús con sus discípulos.

Decoración con sentido: Adornar la casa con velas, flores blancas, mariposas o aves, elementos que simbolizan la "vida nueva".

Actividades con niños: Enseñarles cantos, organizar juegos de búsqueda o pintarse la cara con motivos alegres ayuda a transmitirles el gozo de la fecha.

Un gesto de cercanía: En tiempos de hiperconectividad, un mensaje de felicitación por Pascua a los contactos del celular es una forma sencilla de compartir la alegría de la fe.

Tradiciones que unen

La mesa familiar es el epicentro de este domingo. Compartir un almuerzo especial, regalar pequeños cirios pascuales o botellas con agua bendita adornadas con flores son gestos que refuerzan la unión y el espíritu de renovación que propone la Iglesia.