En una reciente entrevista a un medio español que sacudió el tablero político, el presidente Javier Milei realizó una férrea defensa de su plan económico y consolidó su posicionamiento internacional. El mandatario aseguró que Argentina logró realizar el ajuste fiscal más profundo del que se tenga registro, con una caída del gasto público del 30% en términos reales.

“Le devolvimos a los argentinos 90 mil millones de dólares”, sentenció Milei, quien además aportó datos sobre la actividad económica: sostuvo que, pese al recorte, la economía creció un 6,6% interanual hacia diciembre de 2024. Para el jefe de Estado, estos indicadores ratifican que el camino del déficit cero es innegociable para terminar con la inflación.

Alianza estratégica con Estados Unidos

En el plano externo, Milei no ahorró calificativos para su par estadounidense. Definió a Donald Trump como "el mejor presidente de la historia de los Estados Unidos" y aseguró que el mundo debería estar "infinitamente agradecido" por su rol en la defensa de Occidente.

"Trump debería ganar varias veces el Premio Nobel de la Paz", afirmó el mandatario argentino, destacando la firmeza del líder republicano ante los conflictos en Medio Oriente y la amenaza de Irán.

Asimismo, definió al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como un "queridísimo amigo" y una de las mentes más brillantes que ha conocido, ratificando su postura en el tablero internacional en medio del recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente.

Inflación y lo que viene

Pese al optimismo por la desaceleración de los precios mayoristas (que según sus cálculos caminan hacia el 10%), Milei reconoció que el índice al consumidor todavía siente el impacto de la corrección de los precios regulados y el valor del petróleo.

Con este doble mensaje, el Presidente busca enviar una señal de confianza a los mercados: un frente interno ordenado por el ajuste fiscal y un frente externo respaldado por la alianza estratégica con las potencias occidentales.