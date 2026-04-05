En un nuevo y peligroso capítulo de la crisis en Medio Oriente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de su retórica bélica y lanzó una amenaza directa contra el gobierno de Irán. El mandatario advirtió que, de no mediar una apertura inmediata del estrecho de Ormuz, ordenará un ataque a puntos estratégicos el próximo martes.

“Abran el estrecho de Ormuz o vivirán en el infierno”, disparó el jefe de la Casa Blanca a través de sus canales oficiales, redoblando la presión en un contexto de extrema fragilidad internacional. La advertencia incluye posibles bombardeos a centrales eléctricas y objetivos de infraestructura clave en el país asiático.

El factor clave: el petróleo mundial

El foco del conflicto se centra en el control del estrecho de Ormuz, un paso marítimo vital por el cual circula aproximadamente el 20% del petróleo que se consume en todo el planeta. El bloqueo o la restricción de esta vía por parte de Irán ha generado una respuesta inmediata de Washington, que busca garantizar el flujo de crudo hacia Occidente.

El gobierno islámico se mantiene firme en su postura, mientras que la comunidad internacional observa con preocupación una escalada que podría derivar en un conflicto de proporciones impredecibles.

Un martes bajo la lupa

La mención del próximo martes como fecha límite para una acción militar estratégica ha puesto en alerta a los mercados financieros y a las cancillerías de todo el mundo. Según analistas internacionales, un ataque a las centrales eléctricas iraníes no solo paralizaría al país, sino que marcaría el inicio formal de una intervención directa de gran escala.

La noticia genera incertidumbre por el posible impacto en el precio de los combustibles y la estabilidad económica global. Por ahora, el mundo contiene la respiración a la espera de una respuesta diplomática que logre desactivar lo que parece ser una inminente declaración de guerra abierta.