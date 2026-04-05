La temperatura en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su punto máximo este sábado por la noche. Tras semanas de idas y vueltas, de miradas cómplices y de un coqueteo que ya no se podía ocultar, la influencer tucumana Danelik Galazan y el ex futbolista Brian Sarmiento confirmaron que entre ellos hay algo más que una simple amistad.

Todo ocurrió en medio de la fiesta semanal. Mientras sonaba la música y el ambiente estaba relajado, Brian se encontraba sentado en uno de los sillones del living. Sin previo aviso y con mucha seguridad, Danelik se acercó por detrás, lo rodeó y le estampó un beso apasionado que duró varios segundos ante la sorpresa de sus compañeros.

Adiós a la polémica del "limpito"

Este gesto de la tucumana parece ponerle punto final a la controversia que se armó en las redes sociales hace unos días. Cabe recordar que, tras un primer acercamiento en el jardín, muchos usuarios acusaron a Sarmiento de "limpiarse la boca" después de besar a la influencer. Mientras algunos lo liquidaron en Twitter, otros aseguraban que solo se estaba quitando restos de maquillaje.

Sin embargo, anoche no hubo lugar para las dudas. La química entre ambos es innegable y el video del momento ya se volvió viral, confirmando lo que el propio Brian le había confesado a ella hace poco: "Sentí con vos como esa atracción que uno no sabe cómo expresar", le había dicho el ex deportista tras admitir que soñó cosas "piolitas" con ella.

"Te iba a invitar a dormir la siesta pero dormí", le había confesado el ex Banfield a la influencer días atrás, dejando claro que las ganas estaban de ambos lados.

Amor y guerra en la convivencia

No todo es color de rosa para el ex jugador. Más allá de este gran momento sentimental con Danelik, Brian Sarmiento viene de días muy agitados en la casa. Recientemente protagonizó un cruce de altísimo voltaje con Manuel Ibero en la cocina, donde volaron insultos y amenazas que obligaron a la producción a intervenir para que la sangre no llegara al río.