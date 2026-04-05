Este domingo 5 de abril de 2026, el Paso Internacional de Agua Negra, que conecta a San Juan con la Región de Coquimbo en Chile, se encuentra operativo y con tránsito normal. Las autoridades del Gobierno Provincial confirmaron el esquema de horarios para garantizar un cruce seguro por la cordillera.

Según el último reporte de las 09:08 hs, el corredor internacional permanece habilitado para todo tipo de vehículos de hasta 22 butacas.

Horarios y condiciones de transitabilidad

El horario de egreso establecido para la jornada de hoy es de 9 a 17 (hora local argentina). Cabe destacar que el paso se encuentra abierto todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos y feriados.

En cuanto al estado de las rutas, personal de Vialidad Nacional informó sobre la Ruta Nacional 150: se encuentra habilitada, con calzada consolidada, aunque se advierte la presencia de hielo en zonas de sombra, por lo que se exige circular a velocidad moderada.

Clima en la altura: A 4.780 msnm, el cielo se presenta despejado con una temperatura actual de 11°C. El viento es leve, de apenas 4 km/h, y la visibilidad es óptima (10 km).

Información importante para pasajeros

Se recuerda a los viajeros que rige la normativa vigente para el transporte de pasajeros en unidades de hasta 22 butacas. Además, es obligatorio portar la documentación personal y del vehículo al día para evitar demoras en los controles fronterizos de la Aduana.

Ante las bajas temperaturas en las zonas de sombra, las autoridades recomiendan realizar el trayecto durante las horas de mayor luz solar y verificar el estado mecánico de los rodados antes de emprender el ascenso hacia el límite internacional.