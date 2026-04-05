Este domingo, desde las 18, el Estadio Monumental será el escenario de un duelo con mucha historia reciente. River Plate recibirá a Belgrano de Córdoba por la 13ª fecha del Torneo Apertura, en un partido que promete intensidad y que marcará la continuidad de la era de Eduardo Coudet tras el parate por las Eliminatorias.

El "Millonario" llega en franco ascenso. Si bien todavía busca su mejor versión colectiva, el equipo del "Chacho" logró enderezar el rumbo tras el final del ciclo de Marcelo Gallardo. Con 13 de los últimos 15 puntos obtenidos, River se acomodó en la tabla y busca su cuarta victoria al hilo para consolidarse en zona de clasificación.

Cambios obligados en el fondo

Para este compromiso, Coudet deberá realizar variantes en los laterales. Fabricio Bustos regresa tras su lesión en lugar de Gonzalo Montiel, mientras que el uruguayo Matías Viña ocupará la banda izquierda ante la suspensión de Marcos Acuña por acumulación de amarillas.

La zaga central se mantendrá con la dupla Martínez Quarta - Lautaro Rivero, respaldados por el juvenil Santiago Beltrán bajo los tres palos. En la ofensiva, Sebastián Driussi aparece como la carta principal de gol, secundado por el talento de Tomás Galván.

El Pirata quiere dar el golpe en Núñez

Por el lado de Córdoba, el Belgrano de Ricardo Zielinski llega con la confianza renovada tras avanzar en Copa Argentina. El "Ruso" pondrá en cancha un equipo con nombres de jerarquía y pasado exitoso en el club, apostando al tridente creativo conformado por Franco "Mudo" Vázquez, Lucas Zelarayán y Emiliano Rigoni.

La principal novedad en la visita es el posible regreso de Lucas Passerini en la delantera, una pieza clave para intentar vulnerar la defensa millonaria en un estadio que siempre le trae recuerdos especiales al conjunto de Alberdi.

Probables formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas y Sebastián Driussi.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez y Lucas Passerini.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Hora: 18:00.