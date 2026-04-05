La pelea por tener el mejor smartphone del mundo está más picante que nunca. Este 2026, tres marcas chinas han pateado el tablero con lanzamientos que dejan chiquitos a los modelos tradicionales. Xiaomi, Vivo y Oppo presentaron equipos que no solo vuelan en velocidad, sino que traen baterías que duran días y cámaras que parecen de cine.

Xiaomi 17 Ultra: una bestia con batería de 6800 mAh

El nuevo Xiaomi 17 Ultra es, sin dudas, uno de los que más "vuela". Viene con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y una RAM de 16 GB, lo que garantiza que el teléfono no se tilde ni aunque tengas mil aplicaciones abiertas.

Lo que más sorprende es su batería de 6800 mAh, una cifra altísima que permite olvidarse del enchufe. Además, para los que aman las redes, permite grabar video en 8K a 60 cuadros, ideal para creadores de contenido que buscan nitidez total.

Vivo X300 Ultra: fotos nocturnas y pantalla brillante

Por otro lado, el Vivo X300 Ultra aparece con una propuesta muy sólida en fotografía. Su sensor gigante captura muchísima luz, logrando fotos nocturnas con un detalle impresionante.

Un dato clave para el sanjuanino: su pantalla alcanza los 2600 nits de brillo, lo que permite ver todo perfecto incluso bajo nuestro sol del mediodía en plena calle sin tener que andar tapando la pantalla con la mano.

Además, su estructura es de titanio, lo que lo hace muy robusto ante caídas accidentales.

Oppo Find X9 Ultra: el rey de la autonomía

Finalmente, Oppo no se queda atrás con su Find X9 Ultra. Este equipo es el que manda en energía con una batería de 7050 mAh. Lo mejor es su carga de 100W, que completa el ciclo en menos de media hora de forma segura.

Su diseño es ergonómico y usa cuero vegano para mejorar el agarre, evitando que se resbale. Con un zoom que no pierde calidad y el sistema operativo basado en Android 16, este dispositivo cierra el podio de los gigantes que dominan la gama alta este año.