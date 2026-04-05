En una Plaza de San Pedro colmada de fieles y decorada con el simbolismo de las rosas blancas, el Papa León XIV encabezó este domingo su primera misa de Pascua como líder de la Iglesia Católica. Con un discurso marcado por la urgencia de los tiempos actuales, el pontífice estadounidense lanzó una advertencia estremecedora sobre la situación bélica que atraviesa el mundo.

Durante su tradicional bendición, el sucesor de Pedro fue tajante al referirse a la "indiferencia" que hoy parece dominar a la sociedad frente a las guerras. “Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes ante la muerte de miles de personas”, sentenció León XIV desde el altar al aire libre.

Un pedido por el fin de los conflictos

El Papa hizo una referencia directa a la escalada de tensión entre Estados Unidos e Israel contra Irán, señalando la necesidad de elevar un “canto de esperanza” que logre acallar el estruendo de las armas. Según sus palabras, la esperanza debe ejercerse como una resistencia frente a la "violencia de la guerra que mata y destruye".

"Vemos las heridas del mundo en el grito de dolor por los abusos que aplastan a los más débiles y por la idolatría del lucro que saquea la tierra", advirtió el Santo Padre ante la multitud.

Esperanza frente a la injusticia

León XIV, el primer Papa nacido en Estados Unidos, utilizó la simbología de las plantas perennes de primavera en las escaleras del Vaticano para reforzar su mensaje de renacimiento. Pidió a los católicos mantener la fe frente a una muerte que, según él, acecha no solo en el campo de batalla, sino también en el “egoísmo partidista y la opresión de los pobres”.

Para el Pontífice, la falta de atención a los más vulnerables y el desprecio por los recursos naturales son formas de violencia que siembran odio y división. Con este primer mensaje pascual, León XIV marca una impronta de fuerte compromiso social y diplomático, posicionándose como una voz crítica ante el avance de los conflictos globales.