El fútbol del interior de la provincia vive su momento más esperado. Este domingo 5 de abril, la Copa de Campeones entra en su etapa de definiciones con la disputa de los partidos de ida de las semifinales. Dos escenarios, cuatro departamentos representados y un solo objetivo: quedar a un paso de la gran final.

A partir de las 17, la pelota rodará en el sur y en el este sanjuanino, prometiendo marcos de público imponentes como es costumbre en este certamen federal.

Duelo de potencias en Los Berros

En el departamento Sarmiento, Defensores de Boca se prepara para una verdadera batalla futbolística. El conjunto de Los Berros recibirá en su casa a Racing de Jáchal. Los locales buscarán hacer valer la localía y el aliento de su gente para sacar una ventaja que les dé tranquilidad de cara a la revancha en el norte sanjuanino. Por su parte, la "Academia" jachallera llega con la ilusión intacta de dar el golpe como visitante.

La otra llave de semifinales tendrá lugar en suelo caucetero. Del Carril, en su cancha, se enfrentará a Paso de los Andes de Albardón, también desde las 17. Será un choque de estilos entre dos equipos que han mostrado una gran regularidad a lo largo del torneo y que cuentan con hinchadas muy seguidoras que prometen copar las tribunas.

Las revanchas se jugarán el próximo fin de semana, donde se invertirán las localías para definir quiénes serán los dos equipos que irán por el trofeo más preciado del fútbol departamental.

Cronograma de Semifinales - Ida

Defensores de Boca (Sarmiento) vs. Racing (Jáchal)

Hora: 17:00

Cancha: Defensores de Boca (Los Berros)

Del Carril (San Martín) vs. Paso de los Andes (Albardón)

Hora: 17:00

Cancha: Del Carril (San Martín)