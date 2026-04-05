En este Domingo de Resurrección, el Arzobispo de la Arquidiócesis de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Eduardo Lozano, compartió su tradicional mensaje de Pascua dirigido a toda la comunidad sanjuanina. Con una reflexión centrada en el triunfo de la existencia sobre el final de los tiempos, el prelado instó a los fieles a renovar su compromiso con la paz.

“Una tumba vacía es la señal más elocuente de que la muerte no habita allí. Y la Pascua de Cristo desplaza del centro a la muerte para poner a la vida en el centro de la historia y en el centro de nuestra propia experiencia de fe”, expresó Lozano a través de un comunicado que rápidamente se replicó en todas las comunidades parroquiales de la provincia.

Una oración por los que sufren

El mensaje del Arzobispo no fue ajeno a la realidad global y local. En un contexto marcado por tensiones, Lozano pidió especialmente por aquellos lugares donde persiste el dolor. “Recemos especialmente por aquellos lugares donde sigue habiendo muerte, sufrimiento y dolor. Que Dios te bendiga”, manifestó con tono pastoral.

Desde las redes oficiales de la Arquidiócesis de San Juan, reforzaron este concepto bajo la consigna de que la muerte no tiene la última palabra. "La Pascua nos invita a desplazar al dolor del centro de nuestra existencia para poner en su lugar a la Vida. Es el triunfo definitivo del amor", publicaron desde la institución.

"Que esta alegría pascual nos impulse a ser constructores activos de la paz, especialmente en aquellos rincones de nuestra propia sociedad donde aún persiste el sufrimiento", destaca el comunicado arquidiocesano.

Unión en comunión

Finalmente, el Arzobispo extendió su bendición a cada hogar de los 19 departamentos de San Juan, deseando que la "luz de Cristo resucitado habite en los corazones" de todos los ciudadanos.

La Iglesia sanjuanina vive este domingo con una intensa actividad en las parroquias, donde el mensaje de Lozano resuena como una invitación a la fraternidad y a la cercanía con los más vulnerables en este tiempo de gracia.