Un fuerte temporal dejó una dramática situación en La Madrid, Tucumán, donde cientos de familias perdieron todo y hoy duermen al costado de la ruta, después de que el agua inundara completamente el pueblo. Las lluvias intensas provocaron el desborde del dique Escaba y el agua avanzó sobre las viviendas obligando a los vecinos a abandonar sus hogares.

En apenas 48 horas cayeron unos 250 milímetros de lluvia, una cantidad que desbordó los sistemas de drenaje y dejó amplias zonas bajo el agua. Ante la emergencia, los habitantes escaparon con lo puesto y levantaron carpas y toldos improvisados a lo largo de unos cinco kilómetros de la ruta 308, donde permanecen desde hace varios días.

Muchos de los afectados no quisieron alejarse del lugar por miedo a perder las pocas pertenencias que quedaron en sus casas. Sin colchones ni muebles, varias familias duermen sentadas o sobre plásticos, mientras piden ayuda para poder reconstruir sus viviendas. “Necesitamos colchones, frazadas y lo básico para volver a empezar”, contó uno de los vecinos que vive en un toldo junto a su familia.

La situación es aún más difícil para quienes debieron rescatar a sus animales o evacuar en medio del agua. Algunos habitantes relataron que el nivel llegó a más de un metro y medio en ciertos sectores y hasta tres metros en otras zonas, lo que obligó a salir de las casas de manera desesperada.

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El temporal provocó unos 15.000 evacuados en toda la provincia, aunque La Madrid es una de las localidades más afectadas. Muchas personas esperan poder regresar a sus hogares, aunque saben que cuando el agua baje encontrarán un panorama desolador, con viviendas dañadas y la pérdida de muebles y electrodomésticos.

Mientras tanto, la solidaridad entre vecinos se volvió clave para resistir. Quienes tienen gazebos o carpas los comparten con otras familias, y en algunos campamentos improvisados conviven hasta cinco hogares distintos. Aun así, los damnificados reclaman más asistencia para poder salir de la emergencia.

Además, el pronóstico meteorológico anticipa nuevas lluvias intensas para los próximos días, lo que genera preocupación entre las familias que continúan viviendo a la intemperie y temen que la situación vuelva a agravarse.