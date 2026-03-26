Un panchero impulsa la “Noche de los Panchos” en San Juan con promociones 2x1

Una propuesta nacida desde el sector gastronómico local busca instalar en San Juan un nuevo evento comercial: la “Noche de los Panchos”. La iniciativa, impulsada por un reconocido emprendedor del rubro, apunta a replicar el formato de jornadas promocionales como las de heladerías o hamburgueserías, con el objetivo de fomentar el consumo y visibilizar a pequeños vendedores.

Una idea que surge desde el oficio

El impulsor de la propuesta es Maximiliano Ruarte, propietario de la marca Panchazo, quien planteó a DIARIO HUARPE la creación de una noche especial dedicada a los panchos. Con más de 18 años de trayectoria en la gastronomía, el comerciante busca que el evento se concrete entre el 10 y el 15 de abril, en un día miércoles.

La iniciativa comenzó a difundirse a través de redes sociales y rápidamente sumó adhesiones. Según explicó Ruarte, ya hay más de 40 pancheros interesados en participar, incluyendo tanto locales establecidos como emprendedores que trabajan con carritos en sus barrios.

Promociones y objetivo comercial

La propuesta contempla ofrecer promociones de 2x1 durante la jornada, una estrategia orientada a incentivar las ventas y atraer clientes. El organizador destacó que la idea no solo apunta al movimiento económico, sino también a generar mayor visibilidad para quienes recién comienzan en la actividad.

En ese sentido, remarcó que muchos emprendedores ven en esta iniciativa una oportunidad para darse a conocer más allá de su entorno inmediato, en un contexto económico complejo.

Convocatoria a todo el sector

Ruarte también extendió la invitación a cadenas y puestos tradicionales de la provincia para que se sumen a la movida. Entre los convocados se encuentran reconocidos pancheros locales y carritos históricos que operan en espacios públicos, así como locales de distintos departamentos como Rawson, Chimbas, Rivadavia y Santa Lucía.

Si bien algunos referentes del sector aún no confirmaron su participación, el organizador se mostró optimista respecto a la convocatoria y consideró que el evento puede consolidarse como una fecha fija en el calendario gastronómico provincial.

Apoyo a emprendedores

Uno de los ejes centrales de la propuesta es el acompañamiento a pequeños vendedores, para quienes implementar promociones puede resultar más costoso. En ese marco, Ruarte señaló que evalúa brindar ayuda con insumos a quienes lo necesiten, con el objetivo de facilitar su participación.

Además, destacó que este tipo de acciones no solo tiene un impacto inmediato en las ventas, sino que también representa una inversión a largo plazo en términos de posicionamiento y crecimiento de los emprendimientos.

La “Noche de los Panchos” busca instalarse como una iniciativa colectiva que combine promoción comercial, participación comunitaria y fortalecimiento del sector gastronómico local. Mientras crece el número de interesados, la propuesta avanza con la expectativa de convertirse en un evento que convoque a los sanjuaninos a recorrer distintos puntos de la provincia y consumir uno de los productos más populares.