Estalló el escándalo en Telefe tras confirmar a Carina Zampini como conductora de La Peña de Morfi

Carina Zampini se incorporará a la conducción de La Peña de Morfi en reemplazo de Lizy Tagliani. La conductora acompañará en ese rol a Diego Leuco, con quien buscará formar una dupla que promete una renovación para el clásico de los domingos.

Sin embargo, la confirmación de la dupla desató un conflicto en puerta dentro de Telefe. Zampini fue la primera conductora que tuvo el creador del ciclo, Gerardo Rozín, en 2016, pero estuvo tan solo un año y su salida no fue en buenos términos. En aquel entonces fue reemplazada por Ivana Nadal antes de la llegada de Jésica Cirio.

La tensión resuena ahora ya que en 2022, cuando falleció Rozín, Carina no se expresó en redes sociales y tampoco fue invitada al homenaje que le hizo el programa. El periodista Juan Etchegoyen dio a conocer en Mitre Live que lo que le cuentan diferentes personas de la productora Corner es que no ven para nada bien esta designación.

El cronista detalló que habló con distintas personas que le manifiestan que había muchas mejores opciones antes de traer a alguien que no terminó bien con el creador del programa, Gerardo Rozin.

La decisión generó una fuerte reacción interna porque en su momento se habló de pelea y hay trabajadores tanto de la productora como del canal que esta decisión les hizo ruido porque había otras conductoras para llamar.

Según reveló el comunicador, el malestar del equipo de trabajo se sintetiza en una sentencia contundente que le hicieron llegar al afirmar que Juan, habiendo tantas conductoras.