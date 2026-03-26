El mensaje de apoyo de Duki a Emilia Mernes tras ser marginada por todos

Duki decidió romper el silencio tras el explosivo descargo de Emilia Mernes, quien atraviesa un momento complicado debido a versiones sobre su relación con colegas y una cancelación masiva en redes vinculada al escándalo con Tini Stoessel.

El músico, que brindó un respaldo emocional clave mientras paseaban por las calles de Japón, compartió una foto de ambos besándose para enfrentar los rumores de quienes opinan sin saber.

A través de un mensaje cargado de emoción, el artista destacó la calidad humana de su pareja y escribió: "Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar y el significado de ser compañero".

Ante el delicado estado de la cantante por las versiones que circularon recientemente, Duki fue directo al manifestar: "Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado".

Finalmente, el cantante mostró su orgullo al resaltar la grandeza de la artista y concluyó: "Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo".