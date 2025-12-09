El duro mensaje de Zeballos tras salir en la eliminación de Boca

Exequiel Zeballos acudió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje luego de la controvertida decisión táctica que acompañó la eliminación de Boca Juniors frente a Racing en la semifinal del Torneo Clausura. El entrenador Claudio Úbeda decidió sustituir al Changuito a los 71 minutos de juego, una medida que causó la estupefacción de La Bombonera y hasta de los propios jugadores de la Academia.

La polémica se centró en que Zeballos estaba siendo uno de los mejores jugadores en el campo de juego. En un encuentro que resultaba chato y que apenas comenzaba a abrirse, el Chango era lo más desequilibrante en un equipo de Boca que carecía de ideas en el ataque. Su explosividad y desequilibrio representaban un riesgo constante para el rival, puesto que el sector derecho de la defensa de Racing ya se encontraba amonestado y su accionar podía dejar al rival con un jugador menos en cualquier momento.

Publicidad

Pese a este rendimiento, Úbeda optó por reemplazarlo promediando la segunda etapa, ingresando en su lugar a Alan Velasco, un futbolista que no jugaba desde principios de octubre. La modificación provocó una bronca generalizada en los presentes en el estadio. El propio Leandro Paredes evidenció su incredulidad ante la decisión de su entrenador, abriendo los brazos y pateando al aire. La jugada tuvo consecuencias inmediatas, ya que solo cuatro minutos después de la salida de Zeballos, Adrián Martínez anotó el gol que le dio la clasificación a Racing, dirigidos por Gustavo Costas.

El lunes, una vez que la tensión disminuyó, Zeballos compartió cinco fotografías en blanco y negro en su cuenta de Instagram con un mensaje emotivo. El joven delantero escribió que estaba " Muy triste por no llegar al objetivo junto a mis compañeros, que tanto queríamos, pero orgulloso que dejamos todo para poder conseguirlo ". Además, llamó a mantener la esperanza para el futuro: " Ahora a levantar cabeza y seguir trabajando que se nos viene un año lleno de objetivos por cumplir. Gracias a toda la gente por el cariño y el apoyo en todo el momento ".

Publicidad

Paredes, quien vio esfumada su ilusión de ganar un trofeo tras su regreso al club, también hizo una publicación en redes sociales con características similares, mostrando optimismo de cara a lo que viene. El mediocampista expresó: " Con mucha tristeza por no lograr lo que queríamos pero orgulloso de este grupo que lo intentó hasta el final!! Volveremos más fuertes 💪🏽 aguante Boca hoy mañana y siempre!!! ".