La conductora del programa Yo Te Invito, que se emite por HUARPE TV, Ana Paula Zabala, atravieza uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Luis Alberto Zabala, de 60 años. El fallecimiento ocurrió el pasado jueves a raíz de un accidente doméstico y dejó una profunda marca en su familia. Ahora, a través de sus redes sociales, publicó un emotivo posteo de despedida: "Estoy orgullosa de ser tu hija y que, de vez en cuando, me digan que soy igual que vos".

Este lunes, conmovida y acompañada por el afecto de cientos de personas, Ana Paula publicó en su cuenta de Instagram una carta abierta dedicada a su papá. Allí expresó el desconcierto por la inesperada partida y el dolor que atraviesan.

A la izquierda, su padre sosteniendo a Ana Paula de bebé, y a la derecha sostendiendo a su nieta. (Fotos Instagram: @zabalaanapaula)

“Como muchos sabrán, hace unos días el destino se lo llevó de al lado nuestro. Es inexplicable la forma en que se fue, y más aún el dolor que deja entre nosotros”, escribió.

En el mensaje, la conductora describió a su padre como un hombre esencial en la vida de todos los que lo rodeaban. “Un hijo excepcional para mis abuelos, un compañero de vida increíble para mi mamá. El mejor padre del mundo para mis hermanos. Un Tata divertido y cariñoso para sus nietos. Pero para mí es todo”, expresó, dejando ver la dimensión del vínculo que los unía.

Con palabras cargadas de amor y admiración, destacó su forma de vivir: su capacidad de apaciguar los momentos difíciles, su humildad, su calidez y su particular manera de disfrutar lo simple. También recordó sus ocurrencias, su libertad, su respeto por los principios y ese gesto cómplice del “abrazo de dedito” que hoy se vuelve símbolo de despedida.

“No puedo hablar en pasado porque siento que sigue y va a estar siempre conmigo. Lo voy a extrañar demasiado. Pero pa, te voy a honrar con cada paso que dé en mi vida. Estoy orgullosa de ser tu hija y que, de vez en cuando, me digan que soy igual que vos”, escribió en uno de los tramos más sentidos del texto.

La publicación generó una inmediata ola de mensajes de acompañamiento. Colegas, amigos y seguidores le enviaron palabras de aliento y afecto, abrazando a la familia Zabala en este momento de angustia. En medio del duelo, el cariño del público se convirtió en un sostén para quien, día tras día, entra a los hogares con una sonrisa que hoy se ve atravesada por la tristeza.