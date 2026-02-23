En la sala de prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni se realizó el lanzamiento oficial del ciclo 2026 de la Escuela Provincial de Arbitraje, un proyecto impulsado por la Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos (CASU) con el respaldo de la Secretaría de Deportes y el aval del Ministerio de Educación y la Cámara de Diputados de la provincia. Las inscripciones se habilitan este lunes 23 de febrero a las 11:30, mientras que el inicio de actividades está previsto para el 16 de marzo. El formulario se encuentra disponible en este enlace.

El acto contó con la presencia del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el diputado por Rivadavia, Juan De La Cruz Córdoba; el subsecretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre; la vicerrectora de la Universidad Católica de Cuyo, Beatriz Farah; y el presidente de CASU, Nelson Leiva.

Nueva disciplina incorpodada

Durante la presentación, De la Torre destacó que el relanzamiento del colegio provincial representa “un orgullo” y remarcó que este año se incorporará la disciplina de rugby, ampliando la oferta que ya incluye nueve deportes. Además, subrayó el nuevo vínculo institucional con la Universidad Católica de Cuyo, que avalará académicamente la capacitación.

La Escuela Provincial de Arbitraje ofrece formación en fútbol 11, futsal, hockey sobre patines, hockey sobre césped y pista, básquetbol, vóleibol, handball y, desde este año, rugby. El cursado será una vez por semana por disciplina, con modalidad presencial para zonas cercanas y virtual para Calingasta, Jáchal, Iglesia y Valle Fértil.

Balance positivo

Por su parte, Leiva repasó el crecimiento sostenido del proyecto: el primer año registró 1.340 inscriptos y 250 egresados; el segundo, 2.120 inscriptos y 380 egresados. Para 2026, la expectativa es superar los 3.000 alumnos. Actualmente, más de 150 árbitros formados en la escuela se desempeñan en distintas federaciones y asociaciones deportivas de la provincia.

Tabachnik, en tanto, puso el acento en la capacitación como herramienta de transformación social. Señaló que la profesionalización de los árbitros es clave para combatir la violencia en los recintos deportivos y mejorar el clima en cada competencia. Además, confirmó que, gracias a gestiones con la Universidad Católica, parte de los cursos se dictarán en dependencias de esa casa de estudios para brindar mayor comodidad a los alumnos.

Beneficios del arbitraje

Entre los beneficios se destacan el aval provincial, rápida salida laboral y un equipo de apoyo multidisciplinario integrado por psicólogos, coaches deportivos, preparador físico, kinesiólogo, nutricionista y cardiólogo. Los interesados deben ser mayores de 18 años, tener estudios secundarios completos o en curso y aptitud física para la práctica deportiva.