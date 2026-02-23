El Ministerio de Gobierno de San Juan dio a conocer los nuevos valores de las multas de tránsito que rigen en la provincia, con montos que llegan hasta los $458.100 en los casos más graves. La actualización se basa en el valor de la Unidad Fija (UF), que actualmente se ubica en $1.527 y funciona como referencia para calcular cada sanción.

Las multas más altas corresponden a conductores de camiones o transporte público que circulen sin licencia o en estado de ebriedad. En esos casos, la penalidad es de 300 UF, equivalente a $458.100. Para autos y camionetas, la misma infracción asciende a 250 UF, es decir $381.750, mientras que para motos el monto es de 150 UF, equivalente a $229.050.

El esquema contempla beneficios para quienes cometan una infracción por primera vez. Si el infractor se presenta dentro de los 30 días posteriores, puede acceder a un descuento del 75% sobre el valor de la multa. Pasado ese plazo, el beneficio se reduce al 50% mediante el pago voluntario. Sin embargo, estas reducciones no se aplican en faltas graves (como alcoholemia positiva o cruce de semáforo en rojo) ni en casos de reincidencia.

Entre las infracciones más relevantes figuran la negativa al control de alcoholemia (150 UF – $229.050), la falta de RTO (250 UF – $381.750), cruzar un semáforo en rojo (250 UF – $381.750) y circular en contramano (250 UF – $381.750). También se sanciona la falta de seguro obligatorio con 200 UF ($305.400).

En tanto, otras infracciones como estacionar en doble fila, conducir utilizando el teléfono celular o no asir el volante con ambas manos implican multas de 50 UF, es decir $76.350. La falta de chaleco reflectante tiene un costo de 100 UF ($152.700), mientras que no usar cinturón de seguridad o casco protector se sanciona con 150 UF ($229.050).

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo de la actualización es fortalecer la seguridad vial y promover el cumplimiento de las normas de tránsito, en un contexto donde se busca reducir la siniestralidad y reforzar los controles en rutas y zonas urbanas.