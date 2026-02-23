Tras al menos dos semanas de reportes y denuncias por la presencia de un puma en zonas pobladas de Zonda, personal de la Secretaría de Ambiente logró capturarlo en el camping Cerro Blanco, donde el animal fue encontrado en la cima de un árbol. El operativo incluyó un amplio despliegue técnico y de seguridad para garantizar tanto la integridad del ejemplar como la de los vecinos.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el director de Conservación, Ezequiel Salomón, explicó que el procedimiento se enmarca en un “protocolo de alerta temprana y acción rápida” que se activa ante la presencia de animales considerados de alta peligrosidad. “Tenemos un equipo técnico que atiende permanentemente estos casos y da respuesta inmediata cuando recibimos un aviso o denuncia”, señaló.

El funcionario detalló que, al arribar al lugar, el personal realiza un abordaje integral que incluye entrevistas con denunciantes, revisión del entorno y rastrillaje para confirmar la presencia del animal. A partir de esa evaluación se definen las medidas a adoptar.

“En primera instancia siempre tratamos de ahuyentar al animal y alejarlo de la zona para evitar un contacto directo. Si está herido o incapacitado, procedemos a la captura para su rehabilitación. Y si se encuentra en buenas condiciones, se lo reubica en un lugar seguro tanto para el puma como para las personas”, explicó Salomón.

El caso generó preocupación entre los vecinos de Zonda, quienes durante semanas alertaron sobre la presencia del felino en inmediaciones de viviendas y espacios recreativos. Finalmente, el hallazgo en Cerro Blanco permitió concretar la intervención definitiva.

Además, el director recordó que ante la presencia de fauna silvestre se debe dar aviso inmediato a la Policía a través del 911 o a la línea ambiental 430-50-57. “Es fundamental que la comunidad no intente intervenir por sus propios medios. Nuestro objetivo es actuar rápidamente para evitar riesgos tanto para las personas como para el animal”, concluyó.